関係各位、先に謝っておきます。申し訳ございません。今のワタシは人間失格レベルの悪臭を放っていることでしょう。太宰もびっくりするほどに。……でも、後悔はしていない。だって、ウマかったもん。はい、ということで今回は5月20日からスタートする牛角の期間限定フェア「牛角元気祭り」をレポート。テーマはズバリ「にんにく」と「辛うま」だーッ!○「にんにく」と「辛さ」の暴力! 「牛角元気祭り」開幕今回の牛角はいつにも増