加賀温泉駅周辺のにぎわい創出などに向け、市民や観光客が集う新たな拠点が誕生しました。加賀温泉駅の南側にオープンした全天候型の施設。駅前のにぎわい創出や交流促進を目的に市が整備したもので在来線や新幹線の発車時間を確認できる電光掲示板やベンチなどが整備されています。またスポーツ観戦のパブリックビューイングなどを想定した大型ビジョンなども設置されていてこの日は、地元の園児らが見学に訪れ