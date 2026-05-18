米女子ゴルフツアーの「クローガー・クイーンシティー選手権」最終日（１７日＝日本時間１８日、オハイオ州シンシナティのマケテワＣＣ＝パー７０）、首位と８打差の１６位から出た山下美夢有（２４＝花王）は１イーグル、７バーディー、３ボギーの６４と伸ばし、通算９アンダーで今季自己最高の３位に入った。山下は２番でバーディーを奪うも３番でボギー。５番で一つ取り返すと、７番パー５では、第２打がピンそばまで寄り、