ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第3話が12日に配信された。『時計じかけのマリッジ』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○年収4000万円の経営者と念願の初対面第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催された。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から、気になる男性1名を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くこと