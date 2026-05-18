ZEROBASEONEが5人体制へと再編され、新たなチャプターの幕を開けた。本日（18日）、6thミニアルバム『Ascend-』のリリースを控えるZEROBASEONEは、最近行われたインタビューで、カムバックへの思いや5人体制での活動について率直な胸の内を語った。【写真】ZEROBASEONE、9人体制最後の言葉これに先立ち、ZEROBASEONEはプロジェクト期間の終了に伴い、ジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンの4人がチームを離脱。残