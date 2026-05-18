元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘、チェ・ジュンヒが結婚したなか、家族に向けられた悪質なデマには法的対応を示唆し、毅然とした態度を見せた。去る5月16日、チェ・ジュンヒはソウル江南（カンナム）区のあるホテルで、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げた。【関連】チェ・ジュンヒ、祖母と不仲？通報の過去も式は、チェ・ジュンヒの新たな出発を祝う場であると同時に、家族の深い絆を再