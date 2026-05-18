【モデルプレス＝2026/05/18】ファミリーマートでは、マダガスカル産バニラが香る「クッキーバニラフラッペ」を、5月19日（火）から数量限定で全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】バニラとミルクのリッチ感がアップした「クッキーバニラフラッペ」◆マダガスカル産バニラ×ザクザククッキーの「クッキーバニラフラッペ」「クッキーバニラフラッペ」は、芳醇なバニラの香りが広がる、ほろ苦ココアクッキー入り