「働こうともせずに現実のせいばかりにしている」韓国芸人の言葉がネット上で大きな議論を呼んでいる。【写真】「本来なら淘汰されるべき男」18歳下日本人と結婚した韓国俳優に批判5月18日、韓国のオンラインコミュニティなどで話題になっているのは、5月1日に動画配信サービス「Wavve」で公開されたバラエティ番組『ベッティング・オン・ファクト』内での発言だ。番組の中で、芸人のチャン・ドンミンは「働く人がいない。（今の時