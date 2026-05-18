J-オイルミルズは14日、都内で26年3月期(25年度)の通期決算説明会を開催した(決算は一部既報)。春山裕一郎社長(写真)は27年3月期(26年度)の2つの重点施策として、「価値とコスト構造を踏まえた販売価格の早期実現」と「DXの推進による業務改革」を掲げた。26年度は4月、6月に2度の価格改定を発表しており、着実に実行していくことを最優先事項と位置付ける。中東情勢による原油価格の急騰に伴うオイルバリューの上昇など、現時点で