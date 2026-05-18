カルビーは、『絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味』と『絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立と黒胡椒味』を2026年5月25日から全国のコンビニエンスストア先行で発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では2026年6月1日から発売する。各50g入り、オープン価格(想定価格、税込160円前後)。【「絶品かっぱえびせん」2品の画像はこちら】〈「絶品かっぱえびせん」とは〉｢絶品かっぱえびせん｣シリーズは、通常の「かっぱえびせん