今週は初夏の陽気な気分に似合う、ヘルシーでポジティブな魅力を引き出す新作コスメが続々デビュー。美容系動画クリエイターのやみちゃんとチェック！? MAQuillAGE「アイブロウカラーマスカラ 」眉の黒印象を自然にチェンジする“サロン仕上げ眉マスカラ”、誕生「ニュアンスのあるダスティピンク。ひと塗りで脱色したみたいに色づき、印象が一気にやわらぎます」。プロが整えたような、美しいツヤ・毛流れ・立体感を眉にプラス。