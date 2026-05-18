【Gift+ アズールレーン トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.】 2027年4月 発売予定 価格：7,480円 海外メーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift+ アズールレーン トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.」を2027年4月を予定している。価格は7,480円。 本商品はゲーム「アズールレӦ