人気歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良／46）が17日、自身のXを更新し、一部ファンへ宿泊ホテル前での待ち伏せ行為に注意喚起した。【Xより】宿泊ホテル前での待ち伏せに注意！恐怖したオーイシマサヨシ連日イベントで大忙しのオーイシは、「みんなへ街中で声かけてくれるのめっちゃ嬉しいぞありがとう写真もサインも喜んでするしSNSあげてもいいぞフリ素だぞ」と応援してくれるファンへ感謝。しかし、「でも宿泊ホ