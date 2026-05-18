漫画『GANTZ』原作者・奥浩哉の人気漫画『GIGANT』が、劇場アニメ化されることが決定した。【画像】ヒロインが可愛い！劇場アニメ化される『GIGANT』イラスト同作は、あることをきっかけに巨大化してしまうことになったセクシー女優パピコが愛する彼を守るために巨大化して未来人と戦うSFセクシーヒロインアクション。K2 Picturesで初のアニメーション映画企画となる。『ビッグコミックスペリオール』にて2017年〜2021年にか