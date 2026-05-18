栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された事件で、一部の少年が「夫婦に頼まれてやった」などと話していることが分かりました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で、富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されたものです。警察はきのうまでに、実行役のいずれも16歳の男子高校生4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）を強盗殺人の疑いで逮捕