ハーゲンダッツは、ミニカップ『ショコラミント エクストラ』を19日から期間限定で全国発売する。ミニカップでチョコミントフレーバーが登場するのは6年ぶり。従来以上にミントの爽快感を高めた仕立てとなっており、“チョコミン党”の期待に応える夏向け商品として展開する。【画像】爽快感アップ！チョコミン党の期待に応える『ショコラミント エクストラ』『ショコラミント エクストラ』は、清涼感のあるミントアイスクリー