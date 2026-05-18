きょうも全国的に晴れて気温が上がり、午前11時までに全国43地点で真夏日となり、近畿や九州では今年初めて35℃以上の猛暑日になるところもある見込みです。気象庁によりますと、きょうも高気圧に覆われ、全国的に晴れて気温が上がっています。午前11時までに▼鳥取県米子市で32.6℃、▼福岡県太宰府市で31.9℃、▼石川県加賀市で31.7℃、▼鳥取県鳥取市で31.6℃まで気温が上がっていて、全国43地点で真夏日となっています。このあ