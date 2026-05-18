新しい出会いが気になる季節。恋人探しの定番ツールとして定着したマッチングアプリですが、交際に発展した人とうまくいかなかった人の違いはどこにあるのでしょうか。株式会社プラスエイト（東京都新宿区）が実施した「マッチングアプリにおける恋愛の成功・失敗と第一印象」に関する調査によると、交際の決め手は「写真とのギャップのなさ」と「居心地の良さ」であることがわかりました。【グラフ】マッチングアプリで『実際に会