「自分の色は避けがち」【写真】自分と違う色にイン！ 柴犬3匹の選択に注目そんなコメントが添えられたThreadsの投稿が、6.9万件超の“いいね”を集める大きな反響を呼んでいます。写っているのは、丸いクッションベッドの上で丸くなって眠る3匹の柴犬たち。白柴の「安豆（あんず）」ちゃん（6歳・女の子）は黒色のクッション。赤柴の「ずんだ」ちゃん（2歳・女の子）は白色のクッション。そして、黒柴の「小豆（あずき）」ちゃん