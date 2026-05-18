中道改革連合の公式X（旧Twitter）は5月16日に投稿を更新。同党代表の小川淳也氏が参政党・神谷宗幣代表と懇談したことを報告しました。【動画】2人が仲良さそうに話す姿党代表が“懇談”する姿同アカウントは「民主主義ユースフェスティバル2026での一幕」と題し、小川氏と神谷氏が笑顔で話し、何度も握手をする姿の動画を1本載せています。「立場や考え方に違いがあっても、互いに向き合い、言葉を交わすこと。それもまた、民主