個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 桐谷さんは元気なうちに、お金を使い切りたいと思いますか？「『DIE WITH ZERO』という本がありますが、桐谷さんはどのようにお考えですか。私は、生きていて健康なうちに、なるべくお金を使おうと海外旅行や国内旅行に行っています」（ああちゃん／60代／