“高級ミニバン”らしい快適性と走りを実現16年ぶりにフルモデルチェンジが行われ、2026年夏に登場予定の日産4代目「エルグランド」。今回は、専用設計の1.5リッター発電専用エンジンや「5-in-1」ユニットを採用した第3世代「e-POWER」搭載のプロトタイプ（試作車両）に試乗し、高級ミニバンとしての実力をチェックしました。走り始めて最初に感じた好印象は静粛性の高さです。メカニカルノイズはもちろん、ロードノイズや風切