Number_iが、アメリカの音楽レーベル Atlantic Recordsとレーベル契約を締結したことを発表した。 （関連：Number_iを超えられるのは、Number_iだけ“史上初”を連発記録を塗り替え続ける凄み） Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンや、エド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといったアーティストを擁