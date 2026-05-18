Photo: 三浦一紀 PCもゲームもケーブルも、まるっと収納。天板の下にPCやゲームを吊り下げることができて、ケーブル類もすっきりできる、収納が得意な電動昇降デスク「AIMdesk Pro」。こちらの記事で紹介していますが、「これは欲しい！」と財布の紐をダルンダルンになるまで緩めている人が日本中にいるとかいないとか。そんな、AIMdesk Proに首ったけの人たちに朗報です。なんと本日より、C