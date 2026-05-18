歌手でタレントの研ナオコ（72）が18日までに、自身のブログを更新。2025年11月にパーキンソン病を公表した歌手の美川憲一（80）との2ショットを公開し、長年の親交を明かした。【写真】「楽しそうな雰囲気」「うれしそう」反響を呼んだ美川憲一と研ナオコの2ショット研は15日に「おめでとうございます」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「美川さんと久々にお会いしました」と報告し、黒を基調にしたロングワンピー