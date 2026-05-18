タレント・辻希美（38）の夫で、タレントの杉浦太陽（45）が17日、自身のブログを更新。「プール開き」したことを報告し、“ビッグサイズ”の自宅プールを披露した。【写真】「外があまりに暑いので、プール開きしました」“大きな”自宅プール披露の杉浦太陽この日、東京では今年初の真夏日に。杉浦は「コアの習い事の送り迎えをして、さらに外があまりに暑いので、プール開きしました」「組み立てるのに汗だくになったw」と