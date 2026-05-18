福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故で、警察は、運転手の男を現場に立ち会わせ事故当時の状況を確認しました。この事故は、今月6日、福島県郡山市の磐越道でマイクロバスがガードレールなどに衝突し、高校生の稲垣尋斗さん（17）が亡くなったほか20人がけがをしたものです。警察は、18日午前9時過ぎから過失運転致死傷の疑いで逮捕された新潟県の無職＝若山哲夫容疑者（68）を現場に立ち会わせ、事故当時の状況を確認し