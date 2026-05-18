きのう午後、広島県福山市で発生した山火事はきょうになっても延焼が続いています。消防はきょう中の鎮圧を目指しています。記者「発生から一夜明けた午前8時です。燃えた山は広範囲にわたって木々が茶色く変色し、山肌が見える状態になっています」現場は福山市赤坂町の山林で、消防によりますと、きのう午後2時半ごろ、付近の住民から「枯れ草が燃えている」と通報がありました。警察によりますと、女性が廃材を燃やしていたとこ