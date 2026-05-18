フリーアナウンサーの森香澄（30）が17日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。カラオケでの思い出を話した。この日は女性ボーカルバンドを特集。転換期となったバンドとして「チャットモンチー」のスゴさが語られた。いしわたり淳治氏が最初にプロデュースを務めたのがチャットモンチー。彼女らの歌詞に合わせてリズムを作るという自由すぎる曲作りを間近で見てきた。「3人とも歌詞を書いて、ギター・