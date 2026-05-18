栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された20代の夫婦が、実行役の高校生に犯行に使われたとみられる白い高級外車を貸したとみられることがわかりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが殺害された事件では強盗殺人の疑いで高校生の少年4人と、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者が逮捕されています。逮捕された高校生の1人が犯行に使われたとみられる白い高級外車を運転していたと