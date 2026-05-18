世界保健機関（WHO）はアフリカのコンゴ民主共和国とウガンダで流行しているエボラ出血熱について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言した/Jospin Mwisha/AFP/Getty Images（CNN）世界保健機関（WHO）は17日、アフリカのコンゴ民主共和国とウガンダで流行しているエボラ出血熱について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言した。WHOによると、今回の流行は、エボラ出血熱を引き起こすオルソエボラ