きょうも株安、円安、債券安の「トリプル安」が進んでいます。長期金利は一時2.8%と、およそ29年半ぶりの高い水準をつけたほか、株価は一時1000円以上値下がりしました。長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時2.8%まで上昇しました。先週15日に2.7%を超えたばかりですが、急ピッチでの上昇が続き、およそ29年半ぶりの高い水準です。イラン情勢を受けた原油高からインフレへの懸念が高まっていることに加え、政府が