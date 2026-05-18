核兵器実験シミュレーションを妨害することを目的として設計されたマルウェア「fast16」の設計意図が判明しました。シミュレーションのデータを改ざんし、実際には成功しているのに「失敗している」と見せかけるマルウェアだったようです。fast16 | Mystery Shadow Brokers Reference Reveals High-Precision Software Sabotage 5 Years Before Stuxnet | SentinelOnehttps://www.sentinelone.com/labs/fast16-mystery-shadowbroke