物価高や猛暑への対策として、東京都は夏場の一般家庭向け水道基本料金の４か月分を無償化する方針を打ち出した。都では約８００万世帯が対象となる見込みで、措置は「水道基本料金」のみが対象。下水道料金および使用水量に応じて加算される従量料金は通常通り請求される。都水道局の規定によると、一般家庭に普及している２０ｍｍ口径の場合、４か月分で税込み５１４８円の負担軽減となる見通し。また、２５ｍｍ口径の場合は