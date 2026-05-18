◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）前哨戦の強さが際立つラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が樫の女王に最も近い存在とみる。前走のフローラＳは中団から鮮やかな差し切り勝ち。課題だったスタートは完璧とまではいかなかったが、それを埋めて余りある末脚を披露した。繰り出した上がり３ハロン３２秒８（２着エンネも同タイム）は、過去１０年の同レースに出