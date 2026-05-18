【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第6話が、5月17日に放送された。キム・ミンソク（志尊）と河瀬桃子（仁村紗和）のラストの展開に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子