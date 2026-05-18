駅弁？新聞？きっぷ以外で最初に売り出したものは何？KIOSKっていつ誕生したの？ 日本初の駅弁はおにぎり弁当 鉄道旅のお楽しみの一つが駅弁。最初の駅弁は宇都宮駅で1885（明治１８）年に販売された、竹の皮に包まれたおにぎり弁当といわれています。ただ、店の売り物として「新聞」が最も古く、1872年（明治５）年に品川～横浜間で『日新真事誌』の販売が許可されたという記録が残っています。駅の売店といえば、鉄道