名作『銀牙伝説シリーズ』のスピンオフギャグ漫画『銀牙伝説外伝！番犬ジョン』の主人公、プライド高きシェパード犬の「ジョン」。 第1話からドッグランを舞台に、飼い主を巻き込んだ爆笑のドタバタ劇を繰り広げています。 最強の飼い犬登場！？プライド高きシェパード・ジョン 物語は、飼い主の美里（みさと）が愛犬ジョンをドッグランで遊ばせているシーンから始まります。 ジョンは自身のこと