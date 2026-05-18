生命線・知能線・感情線・運命線の4大主要線からわかる未来とは 手のひらの4大主要線 手のひらには、その人の素晴らしい個性や強み、性格、得意分野、運命の変化など様々な情報が刻まれています。 特に「生命線」「知能線」「感情線」「運命線」 と呼ばれる４大主要線からは明るい未来を作るためのたくさんの情報を得ることができます。 この４つの主要線を覚えることで、健康状態、性格や考え方、適性や適職、感情の傾向