JRAは5/31の日本ダービーが終われば翌週から新馬戦が始まる。今回は俺がこのあいだ牧場で見てきたなかで、期待している新種牡馬について伝授したい。また、この時季に毎週行われている3歳未勝利戦の捉え方についても触れてみたいと思う。 ・今年デビューで期待している新種牡馬はエフフォーリア 今年デビューを迎える新種牡馬で俺が最も期待しているのはエフフォーリア。牧場を見て