骨を強くする為にたくさんの運動が必要なのか？ 毎日の生活の中でコツコツ、ながら運動で！ 骨を刺激し、転ばないための体力を維持する運動は、骨だけに、コツコツ行うことが大切です。ジム通いや何時間もの激しい運動はしなくても大丈夫。 骨は常に少しずつ新しいものに入れ替わっているため、軽い刺激でもいいので、常