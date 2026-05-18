“豪”よく柔を断った。【もっと読む】安青錦に「相撲を取る稽古をしなさすぎ」の痛烈指摘17日、全勝の大関霧島（30）に土。結びの一番で番狂わせを起こしたのが、前頭4枚目の豪ノ山（28）だ。大関の素早い攻めで土俵際に追い詰められる場面もあったものの、かろうじて残すと形勢逆転。得意の押し相撲で反撃し、押し出した。支度部屋で「（自分から）攻めないと、という意識だった。先手先手でいかないと、スピードでもう