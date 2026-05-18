明日19日(火)も季節外れの暑さが続くでしょう。20日(水)からは曇りや雨となり、暑さはいったん収まりそうです。その後も雨が降りやすいですが、週末からは徐々に気温も湿度もアップして、蒸し暑くなりそうです。19日(火)〜25日(月)晴天一転、梅雨のはしりに明日19日(火)、本州付近は高気圧に覆われ、九州から東北は晴れる所が多いでしょう。30℃以上の真夏日が続出し、季節外れの暑さが続きそうです。ただ、次第に前線が北上して