「この度は、私の軽率な行動により……」【もっと読む】ゾンビたばこ”羽月隆太郎が証言「他にもいる」の信憑性元広島の羽月隆太郎被告（26）によるXの投稿が波紋を呼んでいる。15日に広島地裁で開かれた初公判で、医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の罪に問われた羽月被告は「周囲にも吸っているカープ選手がいたので、自分も大丈夫だと思った」と共犯者の存在を示唆。さらに公判翌日の16日には、自身のXで謝罪の言葉