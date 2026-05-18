アジア株韓国株プラス転換、サムスン電子が労働組合とスト回避に向け協議再開 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 25572.58（-390.15-1.50%） 中国上海総合指数 4140.43（+5.05+0.12%） 台湾加権指数 40613.76（-558.60-1.36%） 韓国総合株価指数 7545.42（+52.24+0.70%） 豪ＡＳＸ２００指数 8517.70（-113.14-1.31%） アジア株はまちまち。 報道によると米国はイランに5つの条