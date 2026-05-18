東京時間11:20現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23870.00（-143.00-0.60%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4531.70（-30.20-0.66%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先が続落、ドル高警戒が強い。東京金は円安である程度相殺もNY金先の下げが強く、売りが優勢