【今週の注目材料】日本全国消費者物価指数物価高受けて利上げ期待強まるか 中東情勢を受けた原油高もあり、世界的に物価高が進む展開となっています。企業がコストを消費者に転嫁するまでにはある程度時間がかかることから、消費者物価指数の伸びはまだ抑えられていますが、生産者物価指数などの企業間のモノ・サービスの価格上昇が著しいものになっています。13日に発表された米生産者物価指数(PPI)は前年比+6.0%、食