USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.465.936.607.76 1MO7.896.046.757.61 3MO7.885.976.867.56 6MO8.256.247.307.69 9MO8.396.397.597.76 1YR8.546.677.887.86 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.728.906.46 1MO7.668.796.86 3MO7.848.666.77 6MO8.279.047.06 9MO8.529.