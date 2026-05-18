【新興国通貨】ドル人民元は６．８１台推移＝中国人民元 先週後半に６．７８台半ば付近を付ける動きも、ドル全面高を支えに週末にかけて上昇。週明け動きが強まり、今朝は６．８１元台前半まで上昇してスタートし、６．８１９３元を付けている。 対円ではドル円の上昇と元高に先週後半に２３．３５９を付けたが、その後元高一服で調整。今朝は円安が優勢で少し上昇も、朝の２３．３３５から少し売りが入り、２３．３