秋田朝日放送 １８日朝早く秋田市のＪＲ泉外旭川駅の近くでクマが目撃されました。周辺の住宅街では前日からクマの目撃が相次いでいます。 秋田県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、１８日午前４時２０分ごろ、泉外旭川駅近くを散歩している人がクマのような黒い動物を目撃しました。体長はおよそ１．２ｍで前足にけがをしているように見えたということです。近くでは１７日午後７時２０分ごろ